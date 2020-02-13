Право мужчин-усыновителей на маткапитал поддержали в Госдуме

13.02.20 11:14

© РИА Новости. Игорь Подгорный

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в четверг одобрил поправку, предлагающую распространить право на "материнский капитал" за первого ребенка и на мужчин-усыновителей.

Согласно поправке, право на маткапитал распространяется и на "мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не пользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в силу, начиная с 1 января 2020 года".

Так же, как и для женщин, в подобных случаях маткапитал составит 466 тыс. 617 рублей.

На данную категорию распространяются и другие поправки, поддержанные комитетом, - они продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года и предусматривают, что размер маткапитала на второго ребенка увеличится до 616 тыс. 617 рублей.

Поправки во исполнение послания президента РФ были внесены спикером Госдумы Вячеславом Володиным, первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым, главой фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым, его первым замом Андреем Исаевым, главой комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым, председателем комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой и главой комитета по образованию Вячеславом Никоновым.