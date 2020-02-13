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13.02.20 11:16
Радиоактивный грунт с участка строительства ЮВХ вывезут в мае 2020 года
"Обследование и вывоз загрязненного грунта с участка строительства Юго-восточной хорды завершится в мае 2020 года", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что победителем электронного аукциона на оказание услуг по изъятию и транспортировке радиоактивных отходов и загрязненного грунта стало ФГУП "Радон" ("Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды").
Все работы специалисты планируют провести в течение трех месяцев с даты заключения контракта, они будут проводиться в три этапа.
В ведомстве отметили, что сначала специалисты проведут подготовительные работы и обследуют объект, затем загрязненный грунт будет упакован в специальные контейнеры и транспортирован к пунктам последующего хранения.
После этого сотрудники проведут заключительное радиационное обследование объекта и представят заключение о соответствии радиационной обстановки требованиям действующих норм.
Ранее о том, что склон реки около Московского завода полиметаллов (МЗП) в зоне строительства участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) будет рекультивирован, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что завод полиметаллов не предпринимал никаких усилий для ликвидации экологического ущерба, поэтому мэрия взяла задачу на себя.
Собянин подчеркнул, что выявленные незначительные следы загрязнения не приведут к прекращению строительства ЮВХ.
Публикации о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория появились в СМИ в начале лета 2019 года. Авторы говорили о возможности возникновения экологической катастрофы городского масштаба. В начале июля Гринпис сообщал о 12-кратном превышении радиационного фона, выявленном в ходе проверки грунта у МЗП.
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