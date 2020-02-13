Барк "Крузенштерн" прибыл в самый южный порт планеты Ушуайя

13.02.20 11:19

© РИА Новости. Игорь Зарембо

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Барк "Крузенштерн" в рамках трансатлантического плавания встал на рейд города Ушуайя (Аргентина), сообщил медиацентр плавания.

"Парусник "Крузенштерн" в среду прибыл на рейд аргентинского порта Ушуайя - самого южного города Земли. Здесь судно пробудет до 14 февраля. Днём ранее в этом порту ошвартовался учебный парусный фрегат "Паллада", прибыв в Аргентину из Владивостока через Тихий океан", - говорится в пресс-релизе.

За время стоянки в порту на судах будут пополнены запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия, а члены экипажа и курсанты подготовят корабль к участию в двухсотмильной парусной гонке, посвященной 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Встреча трёх российских парусников - участников масштабной экспедиции состоится в районе архипелага Южная Георгия в 20-х числах февраля. Там же будет дан старт мемориальной 200-мильной парусной гонке.

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание.

В настоящее время на борту "Седова" и "Крузенштерна" находятся более 230 курсантов из учебных заведений Росрыболовства из Санкт-Петербурга, Мурманска, Ейска, Астрахани и Петропавловска-Камчатского, Калининграда. Они пройдут на барках часть пути, а затем будут сменены своими товарищами. Всего же на борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта и 56 юнг.

По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Каждый заход в порт будет сопровождаться культурно-просветительскими мероприятиями. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тыс. морских миль.