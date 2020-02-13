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13.02.20 11:20

Экспорт зерна через порты Краснодарского края в 2019г сократился на 33%

© РИА Новости. Павел Лисицын
13 февраля. Interfax-Russia.ru - Экспорт зерна и продуктов его переработки через порты Краснодарского края в 2019 году снизился на 33% по сравнению с показателем предыдущего года - до 25,888 млн тонн, сообщили "Интерфаксу" в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

"При анализе отправляемой на экспорт подкарантинной продукции отмечается тенденция к снижению экспорта зерна и продуктов его переработки. Так, за 2019 год экспортировано 25,888 млн тонн, что на 33% меньше, чем в 2018 году. Сокращение объемов в первую очередь связано с изменением структуры экспорта", - сообщил представитель ведомства.

В том числе экспорт пшеницы уменьшился также на треть - до 22,419 млн тонн (87% в общем объеме экспортных поставок).

Зерно и продукты его переработки отгружались в 111 стран мира. Основными покупателями российского зерна стали Египет, Турция, Бангладеш, Йемен, Судан, Нигерия, ЮАР, Вьетнам, Марокко, Оман.

Вместе с тем, в прошлом году увеличились поставки за рубеж других продовольственных товаров через порты Краснодарского края. "В 2019 году объем, который приходится на нашу основную экспортную позицию - зерно, снизился. Но при этом, мы сильно "подросли" по ряду других позиций, таких как растительные масла, мясо, кондитерские изделия, масложировые продукты", - отметили в ведомстве.

На территории Краснодарского края располагается один из крупнейших российских портов - Новороссийск, а также порты Туапсе, Ейск, Темрюк, Кавказ, Тамань.

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