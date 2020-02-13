Мишустин просит ЦБ обсудить с кабмином упрощение рефинансирования ипотеки

13.02.20 11:40

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Михаил Мишустин предложил правительству и Центробанку обсудить упрощение порядка рефинансирования ипотечных кредитов.

"В рамках вновь создаваемой комиссии по взаимодействию с Банком России я просил бы Андрея Рэмовича Белоусова и Марата Шакирзяновича Хуснуллина проанализировать совместно с Банком России ситуацию и представить соответствующие предложения (по принятию мер для снижения ипотечной ставки - ИФ), а также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

В этой связи глава правительства подчеркнул необходимость учитывать наблюдающееся в последнее время снижение процентной ставки по ипотеке.

Он также попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко организовать систему информирования клиентов банков о дополнительных возможностях по рефинансированию ипотеки.

"У нас многие просто не знают о таких возможностях, и этого быть не должно", - пояснил Мишустин.

Для снижения ставки по ипотеке в России, по мнению Мишустина, необходимо оптимизировать операционные затраты банков, а также создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства.

"В целом ипотека остается очень дорогой, и здесь президент дал ясно понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%. Какие резервы у нас есть для снижения ставки: первое, необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку. Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования", - сказал Мишустин на совещании в правительстве.

Он отметил, что для снижения ставок по ипотеке также необходимо создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства.

"Надо значительно повышать эффективность использования земли, обеспечивать своевременную инженерную подготовку территории, следует также активнее использовать пустующие земельные участки, в том числе из федеральной собственности, для жилищного строительства. Такой земли у нас достаточно много", - подчеркнул премьер.