Свыше 9 млрд руб. инвестировали в промышленность Ступино в 2019 году

13.02.20 11:30

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Четыре промышленных предприятия ввели в строй в городском округе Ступино в 2019 году, на ряде заводов была проведена модернизация, сообщила глава муниципалитета Вера Назарова.

"Общий объем капитальных вложений в развитие промышленного производства составил 9,3 млрд руб. (рост на 7%)", - говорится в тексте отчета Назаровой перед населением, текст которого в четверг был опубликован на сайте местной администрации.

Накануне Назарова выступила с этим отчетом, рассказав об итогах 2019 года и планах на 2020 год.

Глава Ступино пояснила, что в минувшем году на территории муниципалитета построены заводы "Афг-Рус" (по производству стальных радиаторов), Kermi, "Мустанг Ступино" (по выпуску кормов и премиксов для животных) и "Инженерно-технический центр" (по производству теплоизоляционных сыпучих материалов и фасонных изделий).

Также в 2019 году в Ступино завершили расширение производства компании "Кимберли-Кларк", ввели в эксплуатацию новый корпус по производству тары на Ступинском химическом заводе, установили дополнительную линию на предприятии "Еврокосмед-Ступино".

В особой экономической зоне "Ступино Квадрат" началась реализация четырех инвестиционных проектов.