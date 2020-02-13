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13.02.20 11:30
Свыше 9 млрд руб. инвестировали в промышленность Ступино в 2019 году
"Общий объем капитальных вложений в развитие промышленного производства составил 9,3 млрд руб. (рост на 7%)", - говорится в тексте отчета Назаровой перед населением, текст которого в четверг был опубликован на сайте местной администрации.
Накануне Назарова выступила с этим отчетом, рассказав об итогах 2019 года и планах на 2020 год.
Глава Ступино пояснила, что в минувшем году на территории муниципалитета построены заводы "Афг-Рус" (по производству стальных радиаторов), Kermi, "Мустанг Ступино" (по выпуску кормов и премиксов для животных) и "Инженерно-технический центр" (по производству теплоизоляционных сыпучих материалов и фасонных изделий).
Также в 2019 году в Ступино завершили расширение производства компании "Кимберли-Кларк", ввели в эксплуатацию новый корпус по производству тары на Ступинском химическом заводе, установили дополнительную линию на предприятии "Еврокосмед-Ступино".
В особой экономической зоне "Ступино Квадрат" началась реализация четырех инвестиционных проектов.
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