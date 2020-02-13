Продажу "снюса" запретили в Архангельской области

13.02.20 11:31

© РИА Новости. Константин Михальчевский

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Архангельского областного собрания приняли закон о запрете продажи бестабачных никотиновых смесей ("снюса"), сообщил "Интерфаксу" зампредседателя парламента Александр Дятлов в четверг.

"Законопроект на сессии был рассмотрен и принят сразу в двух чтениях", - сказал Дятлов.

По его словам, штраф за нарушение закона для юридических лиц составит до 50 тыс. рублей.

Он отметил, что работа над законопроектом началась после проверок продавцов смесей. По словам Дятлова, зачастую эти лица было невозможно установить. Также в Северодвинске были госпитализированы несколько школьников с отравлением "снюсом".

"Мы с Роспотребнадзором и прокуратурой решили полностью запретить продажу "снюса" на территории региона. Нас поддержали правительство региона и губернатор", - подчеркнул Дятлов.

Бывший премьер РФ Дмитрий Медведев 24 декабря потребовал прекратить торговлю "снюсом" в России - такое название закрепилось за пищевой продукцией вроде леденцов, карамели и жевательной резинки с добавлением никотина, популярность которой у подростков вызвала опасения властей. По всей России начались проверки, которые проводит Роспотребнадзор совместно с правоохранительными органами.

Несмотря на то, что продажа насвая и сосательного табака (настоящего "снюса") в России запрещена по закону, недобросовестные продавцы начали продавать новую продукцию с никотином - аналог снюса. В этих аналогах табак заменен на никотин, а форма похожа на пищевую продукцию. Однако эксперты и юристы пришли к выводу, что продавать такие товары незаконно - по техрегламенту Таможенного союза, пищевая продукция должна иметь сертификат безопасности, а законно получить такой сертификат на "снюс" невозможно, разъясняли в Роспотребнадзоре.