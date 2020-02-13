Альтернатива ипотеке: в РФ разрабатывают программу социальной аренды
  
Перспективный Север: индийские компании примут участие в проекте "Восток Ойл"
   
Регламент для беспилотников: Госсовет Татарстана разработали закон о работе беспилотного транспорта
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
13.02.20 11:31

Продажу "снюса" запретили в Архангельской области

© РИА Новости. Константин Михальчевский
13 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Архангельского областного собрания приняли закон о запрете продажи бестабачных никотиновых смесей ("снюса"), сообщил "Интерфаксу" зампредседателя парламента Александр Дятлов в четверг.

"Законопроект на сессии был рассмотрен и принят сразу в двух чтениях", - сказал Дятлов.

По его словам, штраф за нарушение закона для юридических лиц составит до 50 тыс. рублей.

Он отметил, что работа над законопроектом началась после проверок продавцов смесей. По словам Дятлова, зачастую эти лица было невозможно установить. Также в Северодвинске были госпитализированы несколько школьников с отравлением "снюсом".

"Мы с Роспотребнадзором и прокуратурой решили полностью запретить продажу "снюса" на территории региона. Нас поддержали правительство региона и губернатор", - подчеркнул Дятлов.

Бывший премьер РФ Дмитрий Медведев 24 декабря потребовал прекратить торговлю "снюсом" в России - такое название закрепилось за пищевой продукцией вроде леденцов, карамели и жевательной резинки с добавлением никотина, популярность которой у подростков вызвала опасения властей. По всей России начались проверки, которые проводит Роспотребнадзор совместно с правоохранительными органами.

Несмотря на то, что продажа насвая и сосательного табака (настоящего "снюса") в России запрещена по закону, недобросовестные продавцы начали продавать новую продукцию с никотином - аналог снюса. В этих аналогах табак заменен на никотин, а форма похожа на пищевую продукцию. Однако эксперты и юристы пришли к выводу, что продавать такие товары незаконно - по техрегламенту Таможенного союза, пищевая продукция должна иметь сертификат безопасности, а законно получить такой сертификат на "снюс" невозможно, разъясняли в Роспотребнадзоре.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.02.20 16:20
Facebook оштрафовали на 4 млн руб. за отказ локализовать базы данных россиян в РФ
.
  13.02.20 15:35
Согласован проект продления Северо-Восточной хорды за МКАД
.
  13.02.20 11:38
Бизнесмен Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд руб. банка "Открытие"
.
  13.02.20 11:16
Радиоактивный грунт с участка строительства ЮВХ вывезут в мае 2020 года
.
  13.02.20 11:02
В Москве приняты все меры по недопущению распространения коронавируса
.
  13.02.20 09:18
Все причалы Северного речного вокзала будут отремонтированы к началу навигации
.
  13.02.20 08:29
Платформы МЦД Ленинградская, 47 км и Петровско-Разумовское переименуют
.
  12.02.20 16:53
Профильный комитет Госдумы одобрил поправку о сенаторстве экс-президентов РФ
.
  12.02.20 16:38
Мосгорсуд перевел под домашний арест трех фигурантов "дела Baring Vostok"
.
  12.02.20 15:43
Мосгорсуд подтвердил суицид экс-сотрудника ФСИН в зале столичного суда


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket