Трутнев будет курировать новое управление по развитию приоритетных территорий

13.02.20 11:35

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

13 февраля. Interfax-Russia.ru - В аппарате правительства создано новое управление по развитию приоритетных территорий, которое будет курировать вице-премьер Юрий Трутнев, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ в четверг.

"Мы утвердили новую структуру аппарата правительства. У нас появилось одно новое управление по развитию приоритетных территорий. Его будет курировать (вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе) Юрий Трутнев", - сообщил Мишустин.

По его словам, общая численность аппарата правительства не изменилась.