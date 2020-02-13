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13.02.20 11:48
Сбежавшую из стационара петербурженку с ОРВИ хотят вернуть в больницу через суд
В исковом заявлении Башкетова просит о принудительном помещении Ильиной под медицинское наблюдение в Боткинскую инфекционную больницу.
Как сообщали СМИ, 32-летнюю жительницу Петербурга Ильину 6 февраля, через неделю после возвращения из Китая, поместили в Боткинскую больницу на двухнедельное обследование и карантин с симптомами ОРВИ. Однако возмущенная пациентка, анализы которой не выявили коронавируса, на следующий день сломала электронный замок двери инфекционного бокса и самовольно покинула клинику.
Накануне глава городского Роспотребнадзора Башкетова сообщала журналистам, что побег из стационара в данном случае - административное правонарушение, в связи с чем женщина будет оштрафована.
В настоящий момент на территории РФ действует постановление главного государственного санитарного врача страны, содержащее требование о немедленной изоляции лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.
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