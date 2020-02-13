Школы Тулы перешли на дистанционное обучение из-за гриппа и ОРВИ

13.02.20 11:53

© РИА Новости. Алексей Владыкин

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Во всех школах Тулы объявлены дополнительные каникулы на 10 дней для предотвращения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"По рекомендации Роспотребнадзора по Тульской области, регионального министерства образования с 13 февраля на 10 календарных дней объявлены дополнительные каникулы. Данная мера принята для недопущения распространения заболеваний гриппом и ОРВИ среди школьников", - говорится в сообщении.

В этот период обучение детей будет организовано с использованием дистанционных форм обучения.

Также принимаются необходимые меры по санитарной обработке помещений общеобразовательных учреждений.

Детские сады Тулы работают в штатном режиме, отметили в горадминистрации.

Накануне руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев предложил руководителям тульских школ ввести дополнительные десятидневные каникулы для школьников "для разрыва путей передачи гриппа и ОРВИ среди детей".

В Тульской области впервые в зимнем сезоне эпидемический порог превышен на 4,5% и выше заболеваемости предыдущей недели на 20,5%.