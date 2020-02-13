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13.02.20 13:22

Главный храм Вооруженных сил РФ получил статус Патриаршего собора РПЦ

© РИА Новости. Максим Блинов
13 февраля. Interfax-Russia.ru - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил официальное название храма, который возводится в подмосковном парке "Патриот" в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил "Интерфаксу" в четверг во Владикавказе заместитель председателя Общественного совета (ОС) при Минобороны (МО) России Александр Каньшин.

"Отныне это - Патриарший собор Русской православной церкви (РПЦ) во имя Воскресения Христова - Главный храм Вооружённых сил (ВС) Российской Федерации", - сообщил агентству Каньшин, который является также гендиректором благотворительного Фонда "Воскресение".

Во Владикавказе в четверг находится совместная делегация Фонда, ОС при МО РФ, ДОСААФ России и Национальной ассоциации объединений офицеров запаса ВС (МЕГАПИР) в Республику Северная Осетия - Алания.

Каньшин отметил, что "ставшее всенародным создание храмового комплекса в память защитников Отечества, разгромивших фашизм, вступило в заключительную стадию".

"9 мая в День Победы распахнет врата храм и откроется историко-мемориальный комплекс "Дорога памяти", в котором найдет отражение жизненный подвиг 33 миллионов фронтовиков", - сказал Каньшин.

Он сообщил, что к сегодняшнему дню на строительство храма поступило свыше 3 млрд 21 млн рублей добровольных пожертвований от сотен тысяч граждан России и других стран, а также более чем 650 юридических лиц.

"Жители Северной Осетии - в числе наиболее активных жертвователей", - отметил Каньшин.

По его словам, "для размещения в галерее "Дорога памяти" направлены более 60 тысяч историй о боевом пути и подвигах воинов, призванных на фронт из Северной Осетии в годы Великой Отечественной войны, собранных Советом ветеранов, военкоматом, ДОСААФ и юнармейцами республики".

Согласно информации пресс-службы Фонда "Воскресение" в годы войны на фронте сражались около 84 тыс. жителей республики, представителей 60 национальностей. 76 уроженцев Осетии были отмечены высшим знаком боевого отличия - званием Героя Советского союза. Дважды это звание присвоено генералу армии Иссе Плиеву и генерал-майору Ивану Фесину.

В ходе поездки состоялась встреча делегации с главой Республики Северная Осетия - Алания Вячеславом Битаровым, по итогам которой председатель Совета ветеранов республики, представитель МЕГАПИРа в регионе генерал-майор в отставке Солтан Каболов сообщил, что в связи с празднованием 75-летия Победы в Северной Осетии вручены награды первым семи ветеранам. "Среди них те, кто освобождал Европу, воевал на Украине и защищал дальневосточные рубежи страны. Самому молодому из награжденных больше 90 лет, самому старшему в этом году исполнится 100 лет. Всего памятные награды в Северной Осетии получат почти пять тысяч человек: ветераны, труженики тыла, бывшие узники концлагерей", - сказал Каболов, которого цитирует пресс-служба.

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