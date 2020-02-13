Мишустин распорядился ликвидировать дефицит лекарств для детей с заболеваниями ЦНС

13.02.20 12:10

© РИА Новости. Виталий Белоусов

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение, которое касается ликвидации дефицита лекарств, необходимых для лечения детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы.

"К сожалению, мы не можем обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счет собственного производства", - сказал Мишустин в четверг на заседании правительства.

Он отметил при этом, что "от таких препаратов зависит здоровье детей, а часто и жизнь".

"Родители готовы буквально на все, чтобы помочь своему ребенку, вплоть до нарушения законов. И здесь мы должны сделать все возможное, чтобы ставить людей перед таким непростым выбором", - добавил премьер.