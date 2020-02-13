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13.02.20 12:18

Силуанов: прогноз правительства по росту ВВП РФ в 2020г повышен с 1,7% до 1,9%

© РИА Новости. Сергей Гунеев
13 февраля. Interfax-Russia.ru - Прогноз роста ВВП РФ в 2020 году повышен до 1,9% с 1,7%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства по вопросу об уточнении бюджета на 2020-2022 годы в связи с мерами по реализации послания президента РФ Федеральному собранию.

О том, что Минэкономразвития предложило повысить прогноз роста ВВП РФ на 2020 год до 1,9% в начале февраля, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с уточненным прогнозом министерства, разосланным на согласования в министерства. При этом прогноз роста ВВП РФ на 2021-2024 годы Минэкономразвития не меняло - 3,1%, 3,2%, 3,3% и 3,3% соответственно.

"Законопроект (об уточнении бюджета - ИФ) подготовлен с учетом предварительных итогов социально-экономического развития за прошлый год и тех изменений на мировых финансовых и товарных рынках, с которыми мы сталкиваемся уже в текущем году", - отметил Силуанов.

"Дополнительные меры социальной поддержки, обозначенные в послании (президента Федеральному собранию - ИФ), также окажут влияние на прогноз социально-экономического развития в текущем году. Соответственно увеличится динамика реальных располагаемых доходов населения по сравнению с той траекторией, которая была учтена в изначальном прогнозе. Пересмотрен и повышен прогноз потребительского спроса", - сообщил министр финансов.

"В этой связи, учитывая оценку воздействия на экономику, был пересчитан прогноз темпов роста экономического развития в текущем году с 1,7% до 1,9%", - заявил он.

Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения в 2020 году до 1,9% с 1,5%, а прогноз по росту розничной торговли на 2020 год повысило до 1,3% с 0,6%.

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