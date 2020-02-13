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13.02.20 12:21

Россия и Китай создадут единую систему мониторинга леопардов и тигров

Фото с сайта нацпарка "Земля леопарда"
13 февраля. Interfax-Russia.ru - Единую систему мониторинга редких хищников создадут совместно Россия и Китай в рамках проекта "Трансграничное сотрудничество в сохранении амурского тигра, дальневосточного леопарда и ирбиса в Северо-Восточной Азии", сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

"Взаимодействие российских ученых из нацпарка "Земля леопарда" (Приморский край) с китайской стороной по сохранению редких кошек выходит на новый уровень. Международная работа будет усилена", - говорится в сообщении.

Часть документа, касающаяся "Земли леопарда" и соседнего Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда Китая, предполагает выделение средств на совместную работу, которая включает формирование единой системы мониторинга хищников, создание механизма обмена научными данными, проведение международных учений рейнджеров для оттачивания навыков борьбы с браконьерством и пожарами, обмен делегациями специалистов, развитие экопросвещения и туризма.

Проект соглашения в октябре 2019 года был направлен на рассмотрение в секретариат NEASPEC - программы ЭСКАТО по экологическому сотрудничеству в Северо-Восточной Азии. В результате документ включен в большой проект комиссии ООН, рассчитанный на 2020-2023 годы.

Данные меры будут направлены на создание единого трансграничного нацпарка "Земля больших кошек", который станет первой в мире трансграничной охраняемой территорией для дальневосточных леопардов и тигров.

"Редкие кошки не знают государственных границ, их будущее зависит от усилий двух стран. Поэтому утверждение проекта на высоком уровне - важный шаг в долговременном, масштабном сотрудничестве, необходимом для создания стабильных популяций дальневосточного леопарда, амурского тигра и объектов их питания", - подчеркнул директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Отмечается также, что создание трансграничного нацпарка подразумевает сохранение границ, входящих в него территорий, и самостоятельную охрану с усилением координации.

"Огромная территория около 1,8 млн га может стать домом для тигров и леопардов. Развитие национальных парков не только сохраняет биоразнообразие и исчезающие виды, но и выполняет задачи устойчивого развития, поддерживая экосистему планеты и создание новых рабочих мест для местного населения", - добавили в министерстве.

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