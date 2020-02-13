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13.02.20 12:25

Спикер Госсовета: Крым мог бы принять саммит "пятерки" СБ ООН

© РИА Новости. Константин Михальчевский
13 февраля. Interfax-Russia.ru - Встреча лидеров государств - постоянных членов Совета безопасности ООН, которую Россия предложила провести в любой точке мира в 2020 году, могла бы состояться в Крыму, но, скорее всего, зарубежные лидеры не согласятся приехать на полуостров, российский статус которого они не признают, считает председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Маловероятно, что предложенная нашим президентом встреча большой "пятерки" состоялась бы на нашей земле, хотя согласитесь, это было бы символично и сделало бы ее успех неизбежным. Но не все еще готовы признать политическую реальность, согласиться с историческим выбором крымчан - над этим нам еще предстоит поработать", - сказал спикер Госсовета Крыма на международной научной конференции, посвященной 75-летию Крымской (Ялтинской) конференции "Ялта-1945: уроки истории" в четверг в Ливадийском дворце.

"Но уже сейчас Крым может и должен стать площадкой активного научного поиска основ и принципов более справедливого и устойчивого мироустройства", - добавил Константинов.

Президент РФ Владимир Путин предложил в текущем году провести встречу лидеров государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН. Выступая на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", Путин заявил, что мировые лидеры должны не проглядеть первые ростки ненависти и антисемитизма и сделать все для защиты мира. "Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны-основательницы Организации объединенных наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами, насколько я понимаю, в целом, увидели положительную реакцию, провести встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании", - сказал Путин.

Он отметил, что встречу можно провести в любой точке мира, где это будет удобно. "Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам пятерки", - сказал Путин.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, на фоне смены власти в Киеве вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце на территории освобожденного от фашистов Крыма. Руководители трех союзных держав антигитлеровской коалиции - СССР Иосиф Сталин, США Франклин Рузвельт и Великобритании Уинстон Черчилль - заложили основы послевоенного миропорядка, в частности, были достигнуты договоренности о создании ООН.

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