Автономные энергоустановки за 350 млн руб. будут построены в 19 поселках Забайкалья

13.02.20 13:20

© РИА Новости. Александр Кряжев

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Группа компаний "Хевел" построит автономные гибридные энергоустановки суммарной мощностью порядка 2,4 МВт в 19 поселках Забайкальского края, сообщает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

Инвестиции в проект составят более 350 млн рублей.

Строительство энергоустановок позволит снизить потребление дизельного топлива и повысить качество энергоснабжения.

Ранее, в январе 2017 года, "Хевел" ввел в регионе первую автономную энергоустановку, состоящую из солнечных модулей общей мощностью 120 кВт, двух дизельных генераторов по 200 кВт и аккумуляторов емкостью 300 кВт.ч.

Новая станция заменила старый дизельный генератор, обеспечивающий электроснабжение сел Менза и Укыр Красночикойского района Забайкальского края. За счет внедрения солнечной станции ежегодная экономия топлива составила 180 тонн, а подача электроэнергии вместо 16 часов в сутки стала бесперебойной и круглосуточной. Проект был реализован без привлечения бюджетных средств - в рамках энергосервисного контракта и за счет инвестиций группы "Хевел".

Аналогичные проекты "Хевел" реализует в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока.

"Хевел" является крупнейшей в России энергокомпанией, работающей в сфере солнечной энергетики. ГК "Хевел" была основана в 2009 году как совместное предприятие "Роснано" и "Реновы" Виктора Вексельберга. В конце 2018 года "Роснано" вышла из проекта. В настоящее время "Ренова" владеет 46%, еще 54% принадлежат ООО "Реам менеджмент", единственным владельцем которого является Михаил Сиволдаев.