Посетители казанского зоопарка познакомятся с историями любви мартышек и сервалов

13.02.20 12:41

© РИА Новости. Артур Лебедев

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Специалисты казанского зооботсада ко Дню всех влюбленных организовали экскурсии, в рамках которых покажут посетителям влюбленные пары животных.

Специалист по взаимодействию со СМИ казанского зооботанического сада Елена Варфоломеева сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" в четверг, что 14 февраля пройдут две бесплатные экскурсии "Влюбленные пары зоопарка", посетители вместе с билетом получат сердечки.

Так, работники зоопарка расскажут о паре диких кошек - сервалов, - чувства которых друг к другу зародились еще тогда, когда они были котятами.

"Они любили друг друга с детства. Пара африканских диких кошек сервалов родились в Казанском зооботсаду от разных родителей. Семилетний самец Шерхат и шестилетняя самка Фиона неоднократно меняли место жительства - переезжали в другой зоопарк по программе обмена, возвращались обратно, - но всегда оставались вместе. Кошачья пара живет в любви и согласии и неоднократно становилась родителями чудесных африканских котят", - поведала Е.Варфоломеева.

Также посетители смогут познакомиться с влюбленными мартышками, попугаями-неразлучниками, египетскими цаплями, грифами, леопардовыми черепахами, львами и другими семейными парами жителей зоопарка.