|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.02.20 12:52
Ростовская область с 2021г планирует дополнительно получать 2 тыс тонн рыбы в год
Ростовская область на протяжении ряда лет производит более 20 тыс. тонн товарной рыбы. В прошлом году объем производства составил 24,4 тыс. тонн, или более 10% общероссийского показателя.
"В этом году у нас - более 300 пользователей участков, на которых выращивается рыба. Мы надеемся, что уже в 2021 году получим более 2 тыс. тонн рыбы за счет пастбищной аквакультуры", - сказал Горчаров.
По данным областного Минсельхозпрода, пастбищное рыбоводство осуществляется на 306 участках общей площадь более 16 тыс. га.
По словам Гончарова, большую часть производства рыбы обеспечивают хозяйства, которые занимаются прудовой аквакультурой. В прошлом году они вырастали 17,3 тыс. тонн, в том числе, 10,2 тыс. тонн карпа, 5,9 тыс. тонн толстолобика и 935 тонн белого амура.
"Важна также индустриальная аквакультура, так как ее развитие дает возможность разнообразить видовой состав выращиваемой рыбы - осетровых, форели, которые пользуются повышенным внимание и спросом", - сказал первый замгубернатора.
Он также отметил, что за последние пять лет в водоемы выпущено 230 млн штук молоди рыбы.
"При этом мы пониманием, что этого недостаточно и, как минимум, нужно удваивать, а то и утраивать объемы выпускаемой рыбы. В прошлом году более 18 млн молоди рыб было выпущено за счет областного бюджета, в основном, выпуск ведется предприятиями за счет компенсационных мероприятий, за счет федеральных средств и благотворителей, которые выпускают рыбу за собственные деньги", - отметил Гончаров.
По данным областного Минсельхозпрода, в 2018-2020 годах на развитие рыбохозяйственного комплекса из регионального бюджета было выделено 304,5 млн рублей, в том числе, на развитие аквакультуры - 166,5 млн рублей, из них в 2020 году - почти 52 млн рублей.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
Interfax-Russia.ru – Девочку, живущую с рождения в перинатальном центре в Москве, передали на попечение органов опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Студенческий фестиваль предпринимательства в Москве собрал порядка 15 тыс. участников. Для обучения бизнесу молодежи в Москве создана целая система поддержки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket