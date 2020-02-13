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13.02.20 12:52

Ростовская область с 2021г планирует дополнительно получать 2 тыс тонн рыбы в год

© РИА Новости. Алексей Куденко
13 февраля. Interfax-Russia.ru - Ростовская область с 2021 года планирует дополнительно получать не менее 2 тыс. тонн товарной рыбы в год за счет развития пастбищного рыбоводства, сообщил журналистам первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

Ростовская область на протяжении ряда лет производит более 20 тыс. тонн товарной рыбы. В прошлом году объем производства составил 24,4 тыс. тонн, или более 10% общероссийского показателя.

"В этом году у нас - более 300 пользователей участков, на которых выращивается рыба. Мы надеемся, что уже в 2021 году получим более 2 тыс. тонн рыбы за счет пастбищной аквакультуры", - сказал Горчаров.

По данным областного Минсельхозпрода, пастбищное рыбоводство осуществляется на 306 участках общей площадь более 16 тыс. га.

По словам Гончарова, большую часть производства рыбы обеспечивают хозяйства, которые занимаются прудовой аквакультурой. В прошлом году они вырастали 17,3 тыс. тонн, в том числе, 10,2 тыс. тонн карпа, 5,9 тыс. тонн толстолобика и 935 тонн белого амура.

"Важна также индустриальная аквакультура, так как ее развитие дает возможность разнообразить видовой состав выращиваемой рыбы - осетровых, форели, которые пользуются повышенным внимание и спросом", - сказал первый замгубернатора.

Он также отметил, что за последние пять лет в водоемы выпущено 230 млн штук молоди рыбы.

"При этом мы пониманием, что этого недостаточно и, как минимум, нужно удваивать, а то и утраивать объемы выпускаемой рыбы. В прошлом году более 18 млн молоди рыб было выпущено за счет областного бюджета, в основном, выпуск ведется предприятиями за счет компенсационных мероприятий, за счет федеральных средств и благотворителей, которые выпускают рыбу за собственные деньги", - отметил Гончаров.

По данным областного Минсельхозпрода, в 2018-2020 годах на развитие рыбохозяйственного комплекса из регионального бюджета было выделено 304,5 млн рублей, в том числе, на развитие аквакультуры - 166,5 млн рублей, из них в 2020 году - почти 52 млн рублей.

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