Аэропорт Воронежа временно не принимает самолеты из-за сложных метеоусловий

13.02.20 13:06

© РИА Новости. Руслан Кривобок

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Неблагоприятные метеоусловия, связанные со снегопадом, внесли коррективы в работу международного аэропорта Воронеж имени Петра I в четверг.

"Из-за сложных метеоусловий аэропорт не принимает рейсы. Соответственно, те самолеты, которые должны были приземлиться и забрать пассажиров сделать этого пока не могут", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Собеседник агентства отметил, что давать прогнозы по улучшению погодных условий пока рано, Воронеж продолжает находиться под влиянием циклона.

По данным он-лайн табло аэропорта, в настоящее время задержаны четыре рейса в Москву, рейсы в Гоа, Минск и Санкт-Петербург. Еще два рейса в Москву отменены.