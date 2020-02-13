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13.02.20 13:18

Калужская область проиндексировала на 3% выплаты приемным родителям на 2020г

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
13 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Калужской области на сессии в четверг проиндексировали на 3% размер вознаграждения приемным родителям (родителю), опекунам и попечителям, передал с заседания корреспондент "Интерфакса".

Уровень индексации объясняется прогнозом инфляции на 2020 год, которая не должна превысить 3%. Как следует из финансово-экономического обоснования законопроекта, эти деньги уже заложены в бюджете области.

После индексации размер выплат за воспитание приемного ребенка в возрасте от 0 до 3 лет составит 13 436 рублей, от 3 до 18 лет - 11 198 рублей.

За воспитание приемного ребенка-инвалида в возрасте от 0 до 3 лет калужским семьям уже полагается 24 632 рубля, от 3 до 18 лет - 22 391 рубль.

Вознаграждение опекуну или попечителю составит 7 064 рубля на каждого ребенка, размер денежных средств на содержание находящихся под опекой (попечительством) детей - 12 206 рублей.

Закон распространяется на вознаграждения, которые должны быть выплачены с 1 февраля 2020 года.

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