Матвиенко назвала Ялту-1945 ориентиром для современных политиков

13.02.20 13:24

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Встреча лидеров антигитлеровской коалиции в феврале 1945 года в Ялте является "бесценным мировым наследием", считает спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Важнейшим итогом (той встречи - ИФ) стали договоренности о создании Организации Объединенных наций, механизмов поддержания и укрепления сотрудничества между государствами. Позиция нашей страны касательно сохранения главенствующей роли ООН в международной системе коллективной безопасности и обеспечения уважения прав человека была и остается твердой и неизменной", - говорится в приветствии Матвиенко участникам международной научной конференции, посвященной 75-летию Крымской (Ялтинской) конференции "Ялта-1945: уроки истории". Его зачитал первый зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Григорий Карасин.

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце на территории освобожденного от фашистов Крыма. Руководители трех союзных держав антигитлеровской коалиции - СССР Иосиф Сталин, США Франклин Рузвельт и Великобритании Уинстон Черчилль - заложили основы послевоенного миропорядка.

"Крымская встреча на высшем уровне 1945 года - это бесценное мировое наследие, опыт истинного союзничества, который может и должен служить ориентиром для современных государственных деятелей", - считает Матвиенко.

"Несмотря на кардинальное различие во взглядах и позициях, Сталин, Рузвельт и Черчилль смогли прийти к общему знаменателю в ключевых вопросах международной повестки дня, сформировав жизнеспособную систему межгосударстанных отношений на долгие годы вперед", - отмечает Матвиенко.

По ее мнению, успех переговоров был "во многом обусловлен общим понимаем того, что СССР внес решающий вклад в великую Победу, приняв на себя основной удар".

"Наш общий долг - защищать правду о Второй мировой войне от намеренной искаженной трактовки событий тех лет", - заявила спикер верхней палаты российского парламента.