Экспериментальную площадку по раздельному сбору мусора создадут в ХМАО

13.02.20 13:30

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Город Югорск станет экспериментальной площадкой по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается на сайте регионального оператора по обращению с ТКО АО "Югра-Экология".

"Эксперимент решили провести в Югорске ввиду того, что помимо контейнеров для двух видов отходов в городе есть возможность сортировки вторсырья. Здесь работает единственный сотрудничающий с региональным оператором мусоросортировочный комплекс, у которого есть все необходимые документы и лицензии. Благодаря сортировке ежемесячно сокращается объем отходов, размещаемых на полигоне, на 40 тонн", - говорится в сообщении.

Проект, отмечает компания, планируется запустить в апреле текущего года. Специальная комиссия определит в городе пилотные микрорайоны, это будут многоквартирные дома и частный сектор, где уже установлены отдельные контейнеры для сухих и влажных отходов.

Эксперимент позволит узнать, будет ли оплата по факту меньше, чем расчет ежемесячной платы за мусор по нормативу накопления ТКО, уточняется в сообщении.

В настоящее время, отмечает оператор, в округе рассматривается техническая сторона проекта: чтобы подсчет был точным, в выбранные микрорайоны будет ездить отдельная машина.

В ТКО АО "Югра-Экология" агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что в настоящее время 37 тыс. жителей Югорска обслуживает оператор по транспортированию МУП "Югорскэнергогаз" (входит в АО "Югра-Экология"). В 2019 году из контейнеров Югорска было вывезено более 104 тыс. кубометров отходов, переработано - около 5,5 тыс. тонн вторсырья.