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13.02.20 13:35
Госдума приняла поправку о бесплатном горячем питании в начальных классах
Согласно поправке, "обеспечение горячим питанием всех учащихся начальной школы должно быть обязательным и бесплатным", сказал в четверг парламентским журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, принятие инициативы "позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе".
В свою очередь лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов отметил, что на реализацию законопроекта о горячем питании для школьников в 2020 году потребуется 21 млрд руб.
"В этом году понадобится порядка 21 миллиарда рублей на четыре оставшихся месяца (с 1 сентября 2020 года - ИФ). В последующие годы эта сумма вырастет до 43 миллиардов, в рамках бюджета, который готовит правительство для внесения поправок, эти суммы должны быть учтены", - отметил Неверов.
Он также добавил, что важно проверить готовность инфраструктуры школ к обеспечению горячим питанием школьников младших классов.
"В поправке президента указан переходный период - с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года", - отметил руководитель фракции.
Он призвал коллег-депутатов, выезжающих в регионы, "пройти по школам, посмотреть готовность, чтобы, когда будет окончательно принято решение, дети получали качественное горячее питание".
15 января Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что школьники с 1 по 4 класс во всех субъектах РФ в ближайшие три года должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием вне зависимости от доходов семьи.
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