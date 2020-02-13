Перспективный Север: индийские компании примут участие в проекте "Восток Ойл"
  
Конец подделкам: ГИБДД сможет аннулировать "купленный" ТО
   
Альтернатива ипотеке: в РФ разрабатывают программу социальной аренды
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
13.02.20 14:03

Аэропорт "Храброво" получил право принимать самолеты при видимости 350 м

© РИА Новости. Максим Блинов
13 февраля. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт Калининграда (АО "Аэропорт "Храброво") сертифицирован по II категории ICAO, говорится в сообщении предприятия.

"Аэродром Калининград получил сертификат соответствия по II категории ICAO, выданный Управлением аэропортовой деятельности Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) сроком на три года. Теперь "Храброво" может принимать и отправлять самолеты двумя курсами, один из которых менее зависим от плохих погодных условий", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Курс II категории, который является основным для "Храброво", дает командиру воздушного судна право при неблагоприятной погоде принимать самостоятельное решение о посадке на аэродром на меньшей дальности и меньшей высоте, чем было ранее. Это позволит "Храброво" значительно снизить количество задержек и отмен рейсов в связи с плохими погодными условиями.

Категория II позволяет воздушным судам совершать точный заход на посадку и посадку по приборам с относительной высотой принятия решения менее 60 м, но не менее 30 м, и при дальности видимости на ВПП не менее 350 м.

Категория I позволяет выполнять точный заход на посадку и посадку по приборам с относительной высотой принятия решения не менее 60 м и при дальности видимости на ВПП не менее 550 м.

Для получения II категории аэродром был оснащен дополнительными радионавигационными средствами посадки. Была установлена многопозиционная система наблюдения (МПСН "Альманах"). Работы проводились по заказу ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

"Храброво" по итогам 2019 года увеличило пассажиропоток на 10,3% - до 2 млн 369 тыс. человек.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.02.20 16:20
Facebook оштрафовали на 4 млн руб. за отказ локализовать базы данных россиян в РФ
.
  13.02.20 15:35
Согласован проект продления Северо-Восточной хорды за МКАД
.
  13.02.20 11:38
Бизнесмен Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд руб. банка "Открытие"
.
  13.02.20 11:16
Радиоактивный грунт с участка строительства ЮВХ вывезут в мае 2020 года
.
  13.02.20 11:02
В Москве приняты все меры по недопущению распространения коронавируса
.
  13.02.20 09:18
Все причалы Северного речного вокзала будут отремонтированы к началу навигации
.
  13.02.20 08:29
Платформы МЦД Ленинградская, 47 км и Петровско-Разумовское переименуют
.
  12.02.20 16:53
Профильный комитет Госдумы одобрил поправку о сенаторстве экс-президентов РФ
.
  12.02.20 16:38
Мосгорсуд перевел под домашний арест трех фигурантов "дела Baring Vostok"
.
  12.02.20 15:43
Мосгорсуд подтвердил суицид экс-сотрудника ФСИН в зале столичного суда


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket