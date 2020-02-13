Аэропорт "Храброво" получил право принимать самолеты при видимости 350 м

13.02.20 14:03

© РИА Новости. Максим Блинов

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт Калининграда (АО "Аэропорт "Храброво") сертифицирован по II категории ICAO, говорится в сообщении предприятия.

"Аэродром Калининград получил сертификат соответствия по II категории ICAO, выданный Управлением аэропортовой деятельности Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) сроком на три года. Теперь "Храброво" может принимать и отправлять самолеты двумя курсами, один из которых менее зависим от плохих погодных условий", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Курс II категории, который является основным для "Храброво", дает командиру воздушного судна право при неблагоприятной погоде принимать самостоятельное решение о посадке на аэродром на меньшей дальности и меньшей высоте, чем было ранее. Это позволит "Храброво" значительно снизить количество задержек и отмен рейсов в связи с плохими погодными условиями.

Категория II позволяет воздушным судам совершать точный заход на посадку и посадку по приборам с относительной высотой принятия решения менее 60 м, но не менее 30 м, и при дальности видимости на ВПП не менее 350 м.

Категория I позволяет выполнять точный заход на посадку и посадку по приборам с относительной высотой принятия решения не менее 60 м и при дальности видимости на ВПП не менее 550 м.

Для получения II категории аэродром был оснащен дополнительными радионавигационными средствами посадки. Была установлена многопозиционная система наблюдения (МПСН "Альманах"). Работы проводились по заказу ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

"Храброво" по итогам 2019 года увеличило пассажиропоток на 10,3% - до 2 млн 369 тыс. человек.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.