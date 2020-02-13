Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе Курильских островов

13.02.20 14:05

© РИА Новости. Сергей Красноухов

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в акватории пролива Фриза на Курильских островах, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Толчки зафиксированы в 13:34 мск в четверг в точке с координатами 45.56 градуса северной широты и 149.01 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 10 км от побережья острова Итуруп.

По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как "довольно сильное".

По данным Геологической службы США, эпицентр колебаний находился примерно в 100 км южнее, при этом, по оценке американских специалистов, землетрясение имело магнитуду 7. Очаг находился на глубине 163 км.