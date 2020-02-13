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13.02.20 14:17

ФАС ответит на жалобы по ограничению продаж пива в жилых домах Подмосковья

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
13 февраля. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба к концу февраля планирует завершить анализ закона, запрещающего продажи пива в жилых домах в Московской области, и сформулирует свою позицию.

"У нас есть регламентные сроки, до конца месяца максимум мы можем рассматривать это заявление и должны дать ответ. Мы предполагаем, что через неделю, наверное, наша позиция уже будет сформирована", - заявил журналистам начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин в кулуарах "Алкоконгресса-2020", который проходит в рамках выставки "Продэкспо".

"В настоящий момент мы все запросы сделали. К нам, кстати, продолжают поступать жалобы по поводу закона Московской области, мы их объединяем", - отметил он.

Закон, ограничивающий продажу пива, а также сидра и медовухи в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах, был принят Мособлдумой в конце прошлого года. В частности, вводится запрет на размещение магазинов пива в торговых объектах, расположенных в помещениях, переведенных из категории жилых в нежилые в многоквартирных домах. При этом запрет не распространяется на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания. Закон вступит в силу с 1 июня 2020 года.

В результате в Московской области может закрыться более 1,5 тыс. магазинов разливного пива в жилых домах, сообщали "Ведомости" со ссылкой на письмо "Опоры России" руководителю ФАС Игорю Артемьеву. "Опора" просила ФАС проверить, не противоречат ли закону о конкуренции региональные ограничения на торговлю пивом в Московской области.

Региональные власти действуют в рамках полномочий, которые дает им закон о регулировании оборота и производства алкоголя (171-ФЗ). С другой стороны, ФАС проверит, не нарушается ли конкуренция, когда продажи пива ограничены, а крепкого алкоголя - по-прежнему возможны.

"Когда есть широкие полномочия, определенные федеральным законодательством - в данном случае 171-ФЗ, и данные органам власти субъектам РФ по регулированию рынков, мы не можем реагировать мерами, которые являются нашим инструментарием, то есть мерами антимонопольного реагирования. Первое, что мы должны соблюдать при наших расследованиях - это определить и понять: орган власти, который принял такое решение, действовал на основе федерального закона или нет? В данном случае мы видим, что все происходит на основе 171-ФЗ. Это одна сторона вопроса", - сказал Мишеловин.

"Другая сторона вопроса - мы, наверное, можем занимать какую-то экспертную позицию. Конечно, мы можем и имеем право (ее) высказать, и в данном случае, если мы увидим, что ограничения касаются только слабоалкогольных напитков, но при этом крепкие алкогольные напитки в тех же форматах торговых имеют право продаваться, то есть будут представлены - конечно, это как-то нелогично и не соответствует государственной политике в сфере ограничения производства и оборота алкогольной продукции. И, конечно, мы в рамках полномочий Федеральной антимонопольной службы напишем письмо, в котором скажем, что мы не можем реагировать теми мерами, которые в нашем положении есть, но, тем не менее, мы выражаем озабоченность - посмотрите внимательно, правильно ли приняты решения. Если идет ограничение, допустим, слабоалкогольных напитков, то, наверное, это должно касаться всей алкогольной продукции. То есть единообразное регулирование - по сути, это основа и справедливой конкуренции, и выполнения тех государственных задач, которые на сегодня стоят. В данном случае, скорее всего, будет такой формат мягкого реагирования, но как будет в конечном итоге - конечно, это должно показать расследование", - добавил он.

По данным 2ГИС, которые приводили "Ведомости", в Подмосковье насчитывается более 12 тыс. магазинов (супермаркеты, алкомаркеты, магазины разливного пива и т. д.), в жилых домах - около 40%. За девять месяцев 2019 года Подмосковье продало 35 млн декалитров пива, по данным Росалкогольрегулирования: это 7,2% от продаж в России, область делит первое место с Москвой.

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