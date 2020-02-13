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13.02.20 14:24

Смольный намерен запросить до 10 млрд руб. на строительства арены для СКА

© РИА Новости. Владимир Федоренко
13 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство Петербурга сохраняет планы подать заявку на получение 10 млрд рублей из федерального бюджета на софинансирование строительства хоккейной арены на месте СКК "Петербургский" для ХК "СКА", сообщил глава городского комитета по финансам Алексей Корабельников журналистам в четверг.

"Мы ее (заявку - ИФ) в обязательном порядке подадим. Но для того, чтобы подать конкретную заявку нужен конкретный проект, с экспертизой и другими необходимыми документами. Пока такого проекта нет - нам не с чем обращаться к федерации. Когда проект будет готов, у нас будет серьезный аргумент, мы ведь этот объект делаем не только для города, а для всей страны, чтобы провести крупное спортивное мероприятие. На наш взгляд, разумно, чтобы федерация поучаствовала", - сказал он.

Глава комитета отметил, что нужно время, чтобы подготовить все документы. "Мы подписали концессионное соглашение, в этом концессионном соглашении есть этапность, вот этап проектирования пока еще незакончен" - добавил глава комитета.

Накануне сообщалось, что комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга не получал материалов по эскизному решению нового СКК.

"Проект в комитет не поступал", - сообщал "Интерфаксу" глава КГА Владимир Григорьев, добавив, что не видел фотографий эскизного решения, опубликованных в СМИ.

При этом глава комитета убежден, что опасаться срывов сроков строительства арены не стоит.

В конце 2018 года Градостроительный совет города раскритиковал концепцию реконструкции спортивно-концертного комплекса "Петербургский", разработанную ООО "Лайфкволити Эволюшн". По данным СМИ, новый эскизный проект разработан "ГорКапСтрой".

Здание СКК практически полностью обрушилось 31 января при попытке срезать ванты крыши. Погиб один из рабочих. Концессионером реконструкции СКК выступает ООО "СКА-Арена".

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