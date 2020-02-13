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13.02.20 14:44
Экс-министр культуры Мордовии задержан по подозрению в мошенничестве
По данным ведомства, в 2018 году министерство культуры, национальной политики, туризма и архивного дела выделило из бюджета средства на ремонт нескольких объектов в Саранске.
"В документах были указаны ложные сведения об объеме выполненных работ. В результате чиновник принял участие в хищении 3,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте экс-чиновника.
По информации следствия, один из сообщников бывшего министра уже арестован. В то же время из материалов Ленинского районного суда Саранска следует, что проводивший ремонт мужчина заключен под стражу по 19 марта.
Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Следствие не уточняет фамилию подозреваемого. Вместе с тем информированный источник уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что фигурантом дела стал Анатолий Чушкин, который покинул министерский пост в декабре 2019 года. По информации источника, деньги выделялись на ремонт церкви и гостиницы, принадлежащей паломническому центру. В настоящее время Чушкин занимает пост директора Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея.
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