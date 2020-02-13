"Краснокнижный" зубр переехал из бывшего нижегородского зоопарка в нацпарк "Мещера"

13.02.20 14:59

Фото с сайта администрации Нижнего Новгорода

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Европейского зубра - обитателя ликвидированного нижегородского зоопарка "Мишутка" - перевезли на новое местожительство в национальный парк "Мещера" во Владимирской области.

"Если в зоопарке "Мишутка" зубр содержался в тесном вольере, который предназначен для показа животного посетителям, то в национальном парке он попал в условия, максимально приближенные к естественным", - сообщает мэрия Нижнего Новгорода в четверг.

Зубру 12 лет, десять из них он прожил в нижегородском зоопарке.

Между тем на сайте нацпарка "Мещера" сообщается, что зубр прибыл накануне в демонстрационный вольерный комплекс в деревне Савинская.

"Животное на безвозмездной основе передали из нижегородского зоопарка, который подлежит закрытию. Наши специалисты с аккуратностью везли зубра в из Нижнего Новгорода в транспортировочной клетки более 5 часов", - говорится в сообщении.

По прибытии на новое местожительство зубр сразу освоился.

"С первых секунд он вёл себя спокойно, сразу нашёл себе корм - сухие ветки молодой березки. Уходя вглубь леса, он повалил молодую сосну, тем самым показав, кто здесь хозяин", - написали сотрудники нацпарка.

В настоящее время в мире насчитывается 7,5 тыс. особей европейского зубра. Данный вид животных занесен в Красную книгу России.

Как сообщалось, нижегородский зоопарк "Мишутка" был закрыт в прошлом году в связи с тем, что на территории парка, где он находится, запрещена деятельность по ведению ботанических садов, зоопарков, государственных заповедников и национальных парков. В связи с этим "Мишутка" в настоящее время передает животных в другие зоопарки и заповедники России. Так, некоторые его обитатели, например, гималайская медведица и желтые мангусты, переехали в другой нижегородский зоопарк - "Лимпопо".