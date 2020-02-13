|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.02.20 14:59
"Краснокнижный" зубр переехал из бывшего нижегородского зоопарка в нацпарк "Мещера"
"Если в зоопарке "Мишутка" зубр содержался в тесном вольере, который предназначен для показа животного посетителям, то в национальном парке он попал в условия, максимально приближенные к естественным", - сообщает мэрия Нижнего Новгорода в четверг.
Зубру 12 лет, десять из них он прожил в нижегородском зоопарке.
Между тем на сайте нацпарка "Мещера" сообщается, что зубр прибыл накануне в демонстрационный вольерный комплекс в деревне Савинская.
"Животное на безвозмездной основе передали из нижегородского зоопарка, который подлежит закрытию. Наши специалисты с аккуратностью везли зубра в из Нижнего Новгорода в транспортировочной клетки более 5 часов", - говорится в сообщении.
По прибытии на новое местожительство зубр сразу освоился.
"С первых секунд он вёл себя спокойно, сразу нашёл себе корм - сухие ветки молодой березки. Уходя вглубь леса, он повалил молодую сосну, тем самым показав, кто здесь хозяин", - написали сотрудники нацпарка.
В настоящее время в мире насчитывается 7,5 тыс. особей европейского зубра. Данный вид животных занесен в Красную книгу России.
Как сообщалось, нижегородский зоопарк "Мишутка" был закрыт в прошлом году в связи с тем, что на территории парка, где он находится, запрещена деятельность по ведению ботанических садов, зоопарков, государственных заповедников и национальных парков. В связи с этим "Мишутка" в настоящее время передает животных в другие зоопарки и заповедники России. Так, некоторые его обитатели, например, гималайская медведица и желтые мангусты, переехали в другой нижегородский зоопарк - "Лимпопо".
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
Interfax-Russia.ru – Девочку, живущую с рождения в перинатальном центре в Москве, передали на попечение органов опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Студенческий фестиваль предпринимательства в Москве собрал порядка 15 тыс. участников. Для обучения бизнесу молодежи в Москве создана целая система поддержки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket