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13.02.20 15:05

Эсеры предложили убрать из УК РФ статью о "шпионских гаджетах"

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
13 февраля. Interfax-Russia.ru - В Госдуму внесен законопроект о признании утратившей силу 138.1 Уголовного кодекса (УК) о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Разработчиками законопроекта (№ 900177-7), который в четверг размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, выступили депутаты думской фракции "Справедливая Россия". Они назвали данную статью УК "статьей о шпионских гаджетах".

Лидер фракции Сергей Миронов, чьи слова в четверг цитирует пресс-служба фракции, заявил, что "так называемая статья о "шпионских" гаджетах на практике стала инструментом "палочной" системы, поводом для уголовного преследования граждан, которые не имеют отношения ни к шпионажу, ни к нарушению закона в принципе".

Миронов привел в качестве примера дело курганского фермера Евгения Васильева, который купил GPS-трекер для своего теленка, за что мог получить до четырех лет тюрьмы, и данное дело закрыли только после вмешательства главы государства.

"Подобные абсурдные дела возбуждаются до сих пор (...) всего за прошлый год около 300 человек осуждены по данной статье, несмотря на то, что в конце 2018 года Пленум Верховного Суда РФ постановил, что статья 138.1 не должна применяться, если гаджеты используются в быту, для обеспечения безопасности семьи, имущества, слежения за животными", - сказал лидер фракции.

Он отметил, что в прошлом году правительство предложило поправки, призванные уточнить спорную норму, но она по-прежнему "не отвечает критериям правовой определенности".

"Лучшее решение в плохой ситуации - отменить статью о "шпионских" гаджетах. В законодательстве достаточно норм, защищающих тайну личных и государственных сведений, а у правоохранителей будет больше времени для раскрытия реальных, а не надуманных преступлений", - подчеркнул Миронов.

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