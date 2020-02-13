Россельхознадзор: экспорт зерна из Крыма в 2019г снизился на 30%

13.02.20 15:12

© РИА Новости. Павел Лисицын

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Экспорт зерна из Крыма в 2019 году сократился на 30% по сравнению с показателем 2018 года - до 307,1 тыс. тонн, сообщило Южное межрегиональное управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, в 2019 году на территории республики Крым и города Севастополь проконтролировано 307,219 тыс. тонн подкарантинной продукции отгружаемой на экспорт, из них: пшеницы - 210,019 тыс. тонн, ячменя - 97,073 тыс. тонны, горчицы - 127 тонн.

Наибольший объем зерна отправлен в страны Ближнего Востока.

Представитель управления уточнил "Интерфаксу", что в 2018 году экспорт зерна из Крыма составил 439,388 тыс. тонн.

Таким образом, в 2019 году показатель экспорта сократился на 30%.

Как сообщалось, аграрии Крыма в 2019 году собрали 1,69 млн тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 30 ц/га.

В 2018 году было намолочено 906 тыс. тонн при средней урожайности 16,5 ц/га, что в 1,9 раза меньше уровня 2017 года из-за засухи.

Замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова в ноябре 2019 года отмечала, что "крымское зерно востребовано на международных рынках и успешно экспортируется, но, к сожалению, в таможенной статистике мы сегодня это увидеть не можем". Основными направлениями экспорта зерна из Крыма она называла Саудовскую Аравию, Египет, Ливан и Сирию.