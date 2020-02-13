|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.02.20 15:27
ЦБ РФ обяжет банки рассматривать жалобы клиентов и отвечать на них в установленный срок
Она отметила, что часто финансовые организации не отвечают на жалобы клиентов, потому что нет прописанных правил реагирования. При этом организации начинают реагировать только тогда, когда жалоба поступила в ЦБ, и регулятор в свою очередь обращается в финансовую организацию.
"Мы считаем, что нужно вводить обязанность для кредитных организаций рассматривать жалобы клиентов и установить срок ответа на них. Это не будет влиять на то, что клиент сможет обратиться в нашу службу по защите прав потребителей, но при этом у людей появится понимание, сколько времени реально займёт решение его случая. И люди не будут отказываться от отстаивания своих законных интересов просто потому, что столкнулись с волокитой и решили не тратить на это силы", - сказала она.
Кроме того, Набиуллина заявила о необходимости регуляторного введения правил продажи банками финансовых продуктов. "Мы сталкивались с массовыми случаями мисселинга, недобросовестной продажи как собственных продуктов банков, так и агентских продаж", - заявила глава ЦБ.
Регулятор планирует обсудить с законодателями вопрос наделения Банка России правом устанавливать правила продаж финансовых продуктов, которые отвечают задаче противодействия мисселингу, навязыванию дополнительных услуг и сокрытию существенной информации.
"Ассоциации еще год назад начинали работать над формированием стандартов продаж, но увы - пока мы так и не увидели большой заинтересованности рынка в установлении прозрачности продаж. Поэтому мы планируем обсудить с законодателями вопрос наделения Банка России правом устанавливать правила продаж, которые отвечают задачам противодействия мисселингу, навязыванию дополнительных услуг и сокрытию существенной информации", - сказала глава ЦБ РФ.
"Мы считаем, что этот вопрос не может оставаться дальше неотрегулированным. Если он не отрегулирован на уровне ассоциаций, значит, нужно вводить законодательное регулирование с тем, чтобы защитить права потребителей", - добавила Набиуллина.
Она также отметила, что Банк России планирует еще больше внимания уделять защите прав потребителей и поведенческому надзору на финансовом рынке. "На наш взгляд, это очень важно, чтобы сохранить доверие граждан и бизнеса к финансовым институтам", - пояснила Набиуллина.
"Краткосрочные выгоды, которые вы получаете, например, не доводя полную информацию до потребителей, не информируя обо всех рисках, навязывая продукты и услуги, в том числе мы видим, как растут жалобы на "телефонный терроризм", когда агрессивная реклама идет, маркетинг... эти краткосрочные выгоды здесь минимальные по сравнению с тем, что можно потерять долгосрочно от разочарования клиента", - заключила председатель ЦБ РФ.
О том, что ЦБ РФ введет государственное регулирование для решения проблем мисселинга и недобросовестных продаж, если институт саморегулирования не сработает, Набиуллина заявила еще на Международном финансовом конгрессе летом 2019 года.
Как сообщалось ранее, Ассоциация "Россия" и Ассоциация российских банков при участии регулятора разработали стандарты, которые регламентируют принципы и порядок раскрытия банками, выступающими агентами некредитных финансовых организаций, информации о продаваемых финансовых продуктах. Кредитные организации могли добровольно присоединиться к этим стандартам, однако не все кредитные организации сделали это.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
Interfax-Russia.ru – Девочку, живущую с рождения в перинатальном центре в Москве, передали на попечение органов опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Студенческий фестиваль предпринимательства в Москве собрал порядка 15 тыс. участников. Для обучения бизнесу молодежи в Москве создана целая система поддержки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket