Согласован проект продления Северо-Восточной хорды за МКАД

13.02.20 15:35

© РИА Новости. Виталий Белоусов

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Согласован проект строительства участка Северо-Восточной хорды (СВХ) за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и прилегающей к нему улично-дорожной сети в столичных районах Косино-Ухтомский и Некрасовка, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы в четверг.

"Будет построен участок основного хода Северо-Восточной хорды от продления Косинского шоссе на пересечении с улицей Покровская до границы с Московской областью. Также там будут созданы односторонние боковые проезды в обоих направлениях, путепровод на пересечении с проектируемым проездом №6656а и три подземных пешеходных перехода", - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках первого этапа проекта предусматривается строительство участка основного хода СВХ от Покровской улицы до примыкания к Зенинскому шоссе. В будущем этот комплекс работ позволит соединить СВХ с проектируемой магистралью Москва - Нижний Новгород - Казань.

В августе 2019 года тогдашний глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев заявлял, что работы по строительству СВХ планируется полностью завершить в течение трех лет.

Общая протяженность СВХ составит 35 км, она пройдет от дороги Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Фактически трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе, снизив транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.

СВХ войдет в состав так называемого хордового кольца, которое включает еще три магистрали: Северо-Западную и Юго-Восточную хорды, а также Южную рокаду.