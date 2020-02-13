Путин: В Конституцию РФ невозможно включить все поступившие поправки

13.02.20 15:49

© РИА Новости. Евгений Биятов

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Все предложения по поправкам в Конституцию, которые поступили в рабочую группу, невозможно включить в Основной закон, но и "под сукно" они не должны попасть, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Совершенно очевидно, что все в Конституцию мы не сможем включить. Да и есть ли в этом необходимость, надо подумать, конечно. Но, безусловно, мы не должны ничего потерять из того, что нарабатывается рабочей группой", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Он подчеркнул, что в рабочую группу уже поступило свыше 500 поправок в Конституцию.

"Если что-то не помещается в Основной закон, или нецелесообразно это делать в Основном законе, это нужно будет учесть и сформировать несколько кейсов", - сказал президент.

Путин предложил одну группу предложений направить в Госдуму и Совет Федерации, другую - в регионы и муниципалитеты, а третью - в правительство.

"Чтобы правительство в рамках своей компетенции использовало предложения граждан или предложения каких-то общественных организаций для того, чтобы учесть в своей работе для принятия подзаконных актов. Это обязательно нужно проанализировать. И это ни в коем случае не должно уйти куда-то там "под сукно", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что в процессе работы над поправками в Конституцию "чрезвычайно важно выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую, но при этом не выхолостить то, что было создано большим трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени, сегодняшнего дня".

При этом глава государства подчеркнул, что закон о поправках в Конституцию РФ должен вступить в силу только после подведения итогов всероссийского голосования, если люди не поддержат изменения в Основной закон, то они приняты не будут.

"Для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования", - сказал он в четверг на встрече с рабочей группой.

Путин отметил необходимость того, "чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в Основной закон".

"Важно, чтобы граждане Российской Федерации, придя на голосование, зафиксировали свое авторство этого закона. Как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, - значит закон вступает в силу, и поправки в Конституцию вносятся. Если не подтвердят, то поправки в Конституцию внесены не будут", - добавил президент.