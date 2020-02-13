Неверов предложил распространить льготную ипотеку на семьи с первым ребенком

13.02.20 15:41

© РИА Новости. Григорий Сысоев

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Фракция "Единая Россия" инициирует обсуждение с правительством вопроса о льготных условиях ипотеки для семей, где появился первый ребенок, заявил руководитель фракции Сергей Неверов.

"Мы сейчас инициируем обсуждение с правительством льготных условий ипотеки для семей, где появился первый ребенок, и о том, что как раз в таком случае материнский капитал, который вводится для таких семей, может использоваться тоже для погашения льготной ипотеки", - сказал Неверов, выступая в четверг в Госдуме.

Кроме того, он считает, что "Центральный банк должен проводить более жесткую политику по снижению процентной ставки по ипотеке, в первую очередь - с банками с государственным участием".

"Наши комитеты по финансовому рынку и по транспорту и строительству тоже должны приступить к диалогу с Центробанком и строительным сектором для снижения ставки. Предпосылки для этого есть", - сказал Неверов.

По его словам, это логичная мера в привязке к тому, что с 2020 года по инициативе президента РФ Владимира Путина материнский капитал будет выплачиваться и на первого ребенка.

Неверов отметил, что в целом вопрос процентной ставки по ипотечным кредитам поднял секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

"Центробанк снизил ключевую ставку до 6%, но мы пока не видим, что вслед за ней пошел процесс снижения ставки по ипотеке в целом. Есть мнение, и оно во многом обоснованное, что от региона к региону, вероятно, должна отличаться процентная ставка. Где-то строительство идет очень активно, а как следствие - оживает еще ряд сегментов экономики. А в некоторых городах и даже регионах наоборот, новое жилье практически не вводится", - сказал Неверов.