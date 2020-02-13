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13.02.20 15:54

Путин согласился внести в Конституцию РФ пункт об индексации зарплаты

© РИА Новости. Павел Лисицын
13 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения профсоюзов о внесении в Конституцию поправки с упоминанием обязательной индексации зарплат в РФ.

С соответствующей инициативой выступил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. На встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию Шмаков предложил дополнить ч.5 ст.75, где говорится об индексации социальных пособий.

"Наше предложение - добавить сюда индексацию заработной платы (...). Это могло бы звучать так: в РФ гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном Федеральным законом", - сказал глава ФНПР.

А дальше, по мнению Шмакова," это можно будет регулировать в зависимости от экономической обстановки, которая у нас складывается".

"Справедливо, я согласен", - ответил Путин.

Как сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон Павел Крашенинников, наибольшей поддержкой среди населения из поправок в Конституцию РФ пользуются предложения по укреплению суверенитета России, социальные гарантии, запрет высокопоставленным чиновникам иметь финансовые активы за рубежом.

"Наибольшей поддержкой пользуются ваши предложения, направленные на укрепление суверенитета страны, положения, фиксирующие социальную ориентацию государства", - сказал Крашенинников в четверг на встрече президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ.

"Что касается требований к депутатам, министрам, главам регионов, даже предлагается пойти дальше: например, запретить таким гражданам иметь финансовые активы за рубежом. И очень много таких предложений", - заявил Крашенинников.

Он сообщил, что вносится много предложений по поправкам в Конституцию РФ, связанных с взаимодействием ветвей власти, совершенствованием системы противовесов.

"Понятно, что это, скорее, интересует юристов, политологов, чиновников, не основную массу населения. Но, тем не менее, мы тоже это все достаточно полно и подробно рассматриваем", - сказал Крашенинников.

По его словам, в ходе обсуждений предложений по поправкам в Конституцию РФ "в целом считывается запрос на то, чтобы в Основном законе были установлены гарантии развития человека, семьи, общества и государства".

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