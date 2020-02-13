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Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в рабочий день, объявленный выходным

© РИА Новости. Михаил Климентьев
13 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин предложил провести всенародное голосование по поправкам в Конституцию в рабочий день, сделав его выходным, при этом не за счет других праздничных дней.

"Мы договорились, что это должен быть рабочий день - это правильно, но только объявив его выходным. И особое внимание правительства на это обращаю, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников - первомайских или новогодних", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Ранее источник, близкий к рабочей группе, сообщил "Интерфаксу", что голосование по поправкам в Конституцию может пройти 22 апреля, этот день может быть объявлен выходным.

Вместе с тем он не исключил, что для объявления дня голосования нерабочим днем (22 апреля выпадает на среду) потребуется принять отдельный закон.

Идею о проведении голосования в будний день, который будет объявлен выходным, поддержала и глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что в этом вопросе надо исходить из интересов людей - участников голосования.

Глава в четверг заявил, что подпишет распоряжение о предоставлении ЦИК полномочий начать подготовку всенародного голосования по поправкам в Конституцию.

"Что касается дня голосования, и те, кто должен его организовать, я с вами полностью согласен: конечно, это кроме ЦИКа никто не сделает. Поэтому я это распоряжение подпишу, и выпустим его завтра", - сказал Путин на встрече с рабочей группой.

Сенатор Андрей Клишас в свою очередь отметил, что если поправки в Конституцию РФ будут поддержаны на общенародном голосовании, президенту предлагается подписать специальный указ, обеспечивающий внесение изменений в Основной закон страны.

"Если эти поправки будут поддержаны гражданами, большинством голосов, то только после этого, Владимир Владимирович, - опять же это к вам просьба и предложение - вам предстоит подписать специальный указ, которым вы включите уже одобренные гражданами поправки в текст Конституции", - сказал Клишас на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по поправкам в Основной закон.

Клишас, который является сопредседателем группы, отметил, что подготовлены предложения по порядку, в соответствии с которым граждане будут принимать решение по поправкам в Конституцию РФ.

По его словам, для расширения непосредственных форм народовластия предлагается новая форму участия граждан в принятии решения по поправкам в Конституцию - общероссийское голосование.

Клишас подчеркнул, что решение граждан по поправкам должно иметь определяющее значение. "Решение граждан именно будет обязательным условием для введения этих поправок в действие", - отметил он.

По словам Клишаса, рабочая группа предлагает текст поправок в Конституцию и порядок общероссийского голосования закрепить в одном законе. Это необходимо для закрепления взаимосвязи с решением, принятым гражданами, сказал сенатор.

Для закрепления порядка проведения общероссийского голосования предлагается включить соответствующие положения в статью 2 закона о поправках.

Как отметил Клишас, статья об общероссийском голосовании (не сами поправки) должна вступить в силу после одобрения закона парламентом и подписания президентом РФ.

"Подписывая данный закон, вы даёте возможность проводить общероссийское голосование. Очень важно, что именно законом мы эту процедуру вводим. А статья первая, где и содержатся сами поправки в Конституцию, которые выносятся для одобрения граждан, вступит в силу только после результатов общероссийского голосования и одобрения, как мы надеемся, гражданами тех предложений, который есть в этих поправках", - сказал Клишас.

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