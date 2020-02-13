Четыре университета в Челябинске находятся на карантине по гриппу

13.02.20 16:30

© РИА Новости. Павел Лисицын

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Четыре университета в Челябинске полностью прервали учебный процесс или перешли на дистанционное обучение в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Согласно сайтам вузов, с пятницы объявили об переходе на дистанционное обучение Челябинская медицинская академия и Челябинский аграрный университет.

Кроме того, в начале недели объявили о введении карантина Челябинский государственный университет и Уральский социально-экономический институт.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается как эпидемическая.

Вместе с тем, за прошедшую неделю отмечено снижение заболеваемости населения почти на 7%.

"При этом по детям прирост заболеваемости снизился на 14%, по взрослым, напротив, вырос на столько же", - уточняют эпидемиологи.

На карантин закрыты все школы в 22 муниципалитетах области, включая Челябинск.

Приказом областного штаба по профилактике гриппа, учебный процесс прерван также во всех средних профессиональных учреждениях.

Случаев заболевания новым коронавирусом на территории Челябинской области не выявлено. В карантинных пунктах под наблюдением врачей находятся 30 граждан, вернувшихся из Китая, все здоровы.

Всего взято под наблюдение медицинскими организациями 415 человек, в том числе 159 граждан КНР.