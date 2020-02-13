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13.02.20 16:30
Четыре университета в Челябинске находятся на карантине по гриппу
Согласно сайтам вузов, с пятницы объявили об переходе на дистанционное обучение Челябинская медицинская академия и Челябинский аграрный университет.
Кроме того, в начале недели объявили о введении карантина Челябинский государственный университет и Уральский социально-экономический институт.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается как эпидемическая.
Вместе с тем, за прошедшую неделю отмечено снижение заболеваемости населения почти на 7%.
"При этом по детям прирост заболеваемости снизился на 14%, по взрослым, напротив, вырос на столько же", - уточняют эпидемиологи.
На карантин закрыты все школы в 22 муниципалитетах области, включая Челябинск.
Приказом областного штаба по профилактике гриппа, учебный процесс прерван также во всех средних профессиональных учреждениях.
Случаев заболевания новым коронавирусом на территории Челябинской области не выявлено. В карантинных пунктах под наблюдением врачей находятся 30 граждан, вернувшихся из Китая, все здоровы.
Всего взято под наблюдение медицинскими организациями 415 человек, в том числе 159 граждан КНР.
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