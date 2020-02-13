Финал Кубка России по футболу 2020 года пройдет в Екатеринбурге

13.02.20 17:09

© РИА Новости. Александр Вильф

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Исполком Российского футбольного союза (РФС) решил, что финал Кубка России по футболу в 2020 году пройдет в Екатеринбурге, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"За право принимать финал Кубка России вместе с Екатеринбургом боролся Нижний Новгород, но члены исполкома РФС отдали предпочтение именно столице Урала <...> Мы начинаем подготовку к этому важному спортивному событию", - написал он в инстаграме.

Глава региона напомнил, что в 2012 году Екатеринбург уже принимал финал Кубка России, а в 2018 году в городе прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу.