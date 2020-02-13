Концессионер сообщил о начале изысканий для строительства Ленского моста

13.02.20 17:21

© РИА Новости. Руслан Кривобок

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Консорциум "Ростеха" и группы "ВИС" ("Национальная инфраструктурная компания", НИК) сообщил о подписании концессии с Якутией и начале изыскательских работ для строительства моста через Лену, в процессе которых будет определена финальная стоимость проекта.

Концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через Лену подписали в четверг в Москве министр экономики Якутии Майя Данилова и член совета директоров "ВИСа" Сергей Ромашов. На церемонии присутствовали глава Якутии Айсен Николаев, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов и председатель совета директоров "ВИСа" Игорь Снегуров.

"Фактически стартовал первый этап - изыскательские работы, в ходе которых предстоит детально проработать проект, определить его финальную стоимость, подготовиться к госэкспертизе. Параллельно во взаимодействии с администрацией республики, партнерами из группы "ВИС", федеральными ведомствами необходимо решить ключевые вопросы финансирования проекта", - приводятся в совместном сообщении компаний и региона слова главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Как отмечается в сообщении, точный размер капитальных затрат на проект будет определён по итогам проектирования и прохождения госэкспертизы. Внебюджетные средства, согласно текущей, уже озвученной ранее оценке, могут составить порядка 30 млрд руб. (с НДС - ИФ).

Как отмечается в сообщении, проект разделён на этапы таким образом, чтобы работы подготовительного периода можно было начать на 6 месяцев раньше планируемого срока, выделяя его в отдельный этап строительства, до прохождения госэкспертизы проекта самого мостового перехода.

"Практическая работа стартует с сегодняшнего дня, так как сроки для такого амбициозного проекта у нас очень сжатые. Создана межведомственная рабочая группа, разработана пошаговая дорожная карта. На место строительства оперативно перебазируются специалисты и техника для начала изыскательских работ "со льда". Заказаны космические снимки участков трассировки, после завершения инженерных изысканий будет разработан детальный топографический план. Строительство будет вестись с применением современных технологических решений, включая BIM-технологии", - цитируется в сообщении председатель совета директоров "ВИСа" Игорь Снегуров.

Строительство моста предполагается вести с трёх временных островков, которые расположатся в русле реки. Сборку железобетонных строений, узлов и соединений планируется осуществлять в специально возведённых на берегу ангарах. Для проведения работ "с воды" предполагается привлечение флота Ленского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства. Последовательность производства работ будет учитывать в том числе судоходный трафик на реке, а также периоды ледохода и ледостава.

По предварительным оценкам, общая протяжённость трёхпилонного вантового моста с двухполосной дорогой составит более 3 км, протяжённость подходов - около 11 км.

В конце 2019 года дочерняя компания "Ростеха" - ООО "РТ-Развитие бизнеса" - и группа "ВИС" создали консорциум - "Национальная инфраструктурная компания" - для реализации проекта строительства моста через Лену в Якутии. Правительство региона в январе определило консорциум концессионером строительства.

В НИК структура "Ростеха" получила 33,4%, "ВИС" - 66,6%.

На реализацию проекта консорциум должен получить 54,3 млрд рублей в форме бюджетных инвестиций. Инвесторы, как сообщалось, вложат в проект еще 9,5 млрд рублей.

Проектирование единственного в республике моста через Лену должно быть завершено во II квартале 2021 года, сдача его в эксплуатацию планируется в I квартале 2026 года, сообщалось в документации торгов. Само соглашение будет действовать в течение 25 лет. Из них шесть лет отведены на проектирование и строительство, 19 лет - на эксплуатацию концессионером (НИК).

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее говорил, что фонд вместе с партнерами может присоединиться к консорциуму "Ростеха" и группы "ВИС" для строительства Ленского моста. "Мы рассматриваем возможность партнерства с "Ростехом" в строительстве моста через Лену. Наши соинвесторы заинтересованы в этом, мы сейчас обсуждаем с "Ростехом", с "ВИС" возможный совместный консорциум по строительству моста", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

До этого он также сообщал, что участием в реализации проекта интересуются партнеры фонда из Азии и стран Ближнего Востока. "Мы видим интерес от ближневосточных инвесторов - от Саудовской Аравии, Эмиратов и от наших традиционных партнеров - это Китай - к данному проекту", - говорил глава РФПИ в конце ноября.