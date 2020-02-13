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13.02.20 17:42
Приговор студенту ВШЭ Жукову оставлен в силе
"Приговор от 6 декабря 2019 года оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решения судья.
Таким образом приговор вступил в законную силу.
Гособвинитель заявил, что оснований для отмены решения нет. "Прошу оставить приговор без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - сказал прокурор в Мосгорсуде.
Адвокат Мурад Мусаев настаивал, что приговор Жукову необходимо отменить, а уголовное дело прекратить за отсутствием состава преступления, обосновывая это тем, что суд первой инстанции допустил только одного эксперта из ФСБ со стороны обвинения и отклонил всех экспертов-лингвистов со стороны защиты. Тем самым, по мнению Мусаева, суд нарушил принцип состязательности сторон и ограничил право на защиту Жукова.
"Для кого-то апелляция - способ исчерпания средств внутренней защиты для ЕСПЧ. Мы были другого мнения. Мы надеялись, что суд уже здесь сможет восстановить права Жукова и интересы правосудия. К сожалению, пока это не оправдалось", - заявил адвокат Мусаев.
"Ваша честь, в суде первой инстанции я уже произнес последнее слово. Прошу вас проявить сострадание по отношению к лягушкам и вернуть мне фигурку", - сказал в суде Жуков.
Суд пошел ему навстречу и изменил приговор в части судьбы вещественных доказательств: "Вернуть фигурки лягушки и флаг" (которые у Жукова забирали по приговору как вещдоки - ИФ).
6 декабря прошлого года Кунцевский суд Москвы приговорил студента к трём годам условно и запретил ему личное администрирование сайтов в течение двух лет.
Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее молодому человеку было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а его преследование по обвинению в участии в беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) было прекращено за непричастностью к преступлению.
"Дело о беспорядках" в Москве - это ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа.
В центре Москвы 27 июля прошлого года в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.
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