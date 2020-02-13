Мэр Обнинска Шапша назначен врио губернатора Калужской области после отставки Артамонова

13.02.20 20:23

Фото пресс-службы Кремля

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Калужской области", сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"В связи с заявлением губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о досрочном прекращении полномочий (...) постановляю: принять отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию", - говорится в тексте документа.

Тем же указом глава государства назначил Владислава Валерьевича Шапшу временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области "до вступления в должность лица, избранного Губернатором Калужской области".

Указ подписан 13 февраля и вступает в силу со дня подписания.

На сайте Кремля сообщается, что Путин провёл встречу с Владиславом Шапшой, назначенным временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области.

ШАПША

Владислав Шапша до последнего времени работал в должности мэра города Обнинска Калужской области.

Шапша родился 20 сентября 1972 года в Обнинске. Закончил Обнинский институт атомной энергетики, получив квалификацию инженера-математика по специальности "Прикладная математика". В 2003 году закончил обучение в Государственном Университете Управления по специальности "государственное и муниципальное управление".

С 1997 по 2002 годы работал в Обнинском городском центре занятости. С 2002 по 2004 годы - консультант заместителя губернатора Калужской области. С 2004 по 2006 годы работал исполнительным директором Калужской областной газеты "Знамя".

С 2006 года работал управляющим делами, а затем - заместителем главы администрации Обнинска. С 18 сентября 2015 года исполняет полномочия главы администрации Обнинска.

Увлекается трекингом. Женат, воспитывает сына.