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13.02.20 20:23
Мэр Обнинска Шапша назначен врио губернатора Калужской области после отставки Артамонова
"В связи с заявлением губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о досрочном прекращении полномочий (...) постановляю: принять отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию", - говорится в тексте документа.
Тем же указом глава государства назначил Владислава Валерьевича Шапшу временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области "до вступления в должность лица, избранного Губернатором Калужской области".
Указ подписан 13 февраля и вступает в силу со дня подписания.
На сайте Кремля сообщается, что Путин провёл встречу с Владиславом Шапшой, назначенным временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области.
ШАПША
Владислав Шапша до последнего времени работал в должности мэра города Обнинска Калужской области.
Шапша родился 20 сентября 1972 года в Обнинске. Закончил Обнинский институт атомной энергетики, получив квалификацию инженера-математика по специальности "Прикладная математика". В 2003 году закончил обучение в Государственном Университете Управления по специальности "государственное и муниципальное управление".
С 1997 по 2002 годы работал в Обнинском городском центре занятости. С 2002 по 2004 годы - консультант заместителя губернатора Калужской области. С 2004 по 2006 годы работал исполнительным директором Калужской областной газеты "Знамя".
С 2006 года работал управляющим делами, а затем - заместителем главы администрации Обнинска. С 18 сентября 2015 года исполняет полномочия главы администрации Обнинска.
Увлекается трекингом. Женат, воспитывает сына.
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