Карантин по гриппу и ОРВИ ввели в 16 школах Петропавловска-Камчатского

14.02.20 06:18

© РИА Новости. Алексей Владыкин

14 февраля. Interfax-Russia.ru - В Петропавловске-Камчатском семь школ полностью закрыты на карантин в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), сообщает в пятницу пресс-служба горадминистрации.

"Это средние школы NN 7, 17, 24, 36, 43, 45 и 46-й лицей. Порог заболеваемости в этих учебных учреждениях достигает 28%", - говорится в сообщении.

Кроме того, карантин введен в отдельных классах восьми школ краевого центра: NN 3, 10, 11, 12, 26, 28, 33, 34, а также в гимназии N39.