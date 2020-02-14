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14.02.20 06:24
Африканская чума свиней обнаружена в четвертом районе Приморья
"Впервые подтверждено наличие ДНК вируса АЧС на территории Октябрьского района", - сообщила в пятницу пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Инфицированные дикие кабаны были обнаружены в заказнике "Павловский".
Госветинспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС, говорится в сообщении.
По данным на 7 февраля 2020 года на территории Приморского края отмечалось семь очагов АЧС в дикой природе. Три в Пограничном районе, три Ханкайском районе и один в Хорольском районе.
Вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.
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