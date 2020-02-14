Африканская чума свиней обнаружена в четвертом районе Приморья

14.02.20 06:24

© РИА Новости. Александр Кондратюк

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Россельхознадзор впервые подтвердил вирус африканской чумы свиней (АЧС) на территории Октябрьского района Приморья, это четвертый район края, в котором обнаружено заболевание.

"Впервые подтверждено наличие ДНК вируса АЧС на территории Октябрьского района", - сообщила в пятницу пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Инфицированные дикие кабаны были обнаружены в заказнике "Павловский".

Госветинспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС, говорится в сообщении.

По данным на 7 февраля 2020 года на территории Приморского края отмечалось семь очагов АЧС в дикой природе. Три в Пограничном районе, три Ханкайском районе и один в Хорольском районе.

Вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.