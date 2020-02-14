Жители Находки в Приморье пожаловались на ежедневные массовые выбросы угольной пыли

14.02.20 06:26

© РИА Новости. Александр Шмаков

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Дальневосточная транспортная прокуратура рассматривает обращение жителей микрорайона Врангель города Находка Приморского края, которые просят провести проверку по факту ежедневных загрязнений акватории и воздуха угольной пылью.

"Обращение от жителей Врангеля поступило. В настоящее время оно зарегистрировано и находится на рассмотрении" - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В своем обращении в прокуратуру местные жители говорят о ежедневных загрязнениях акватории и воздуха угольной пылью.

"В период с 18 января по 13 февраля 2020 года жители микрорайона Врангель Находки ежедневно фиксируют значительное загрязнение атмосферы, акватории и береговой линии бухты Врангель (со стороны угольного комплекса) угольной пылью. Просим провести оперативную проверку и срочно принять меры", - говорится в обращении. Копией обращения располагает редакция агентства "Интерфакс - Дальний Восток".

Отмечается, что выбросы стали ежедневными в 2020 году. В ноябре-декабре 2019 года, по данным местных жителей, подобные выбросы фиксировались один раз в семь-десять дней.

В обращении приводится инстаграмм-аккаунт, в котором ежедневно публикуются фотографии бухты Врангеля, где на большом участке акватории и в воздухе видна черная пыль.

Также 27 января жители Врангеля обращались с просьбой провести проверку по факту ежедневных загрязнений угольной пылью в Росприроднадзор. Ведомство пока не ответило на обращение.