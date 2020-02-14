Дети, брошенные отцом в Шереметьево, вернулись к родной матери

14.02.20 06:44

© РИА Новости. Владимир Федоренко

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Двое мальчиков, которых в конце января отец привез из Хабаровска и бросил в аэропорту Шереметьево, вернулись под опеку матери, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в министерстве образования региона в пятницу.

"В настоящее время дети проживают с родной матерью. Временная опека у бабушки с дедушкой закончилась", - сказал представитель ведомства.

В свою очередь, в администрации Комсомольска-на-Амуре агентству уточнили, что мальчики посещают школу и детский сад. При необходимости с ними работают психологи.

13 февраля стало известно, что отца детей задержали правоохранители.

"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержан мужчина (1978 г.р.), подозреваемый в совершении преступлений по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), п.п. "а,г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета.

Как сообщалось, 26 января Виктор Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в "Шереметьево", оставил в аэропорту двух мальчиков, 2011 и 2014 годов рождения, и скрылся.

В отношении мужчины было возбуждено сразу несколько уголовных дел.

После оформления всех документов детей вернули в Хабаровский край.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила "Интерфаксу", что, по словам родной матери мальчиков, мужчина периодически избивал ее и запрещал видеться с детьми. На видео, которое появилось в местных интернет-изданиях, женщина рассказывает, что кроме этого, первый муж запрещал ей видеться с детьми и угрожал расправой.