Родственников перенесшего коронавирус гражданина Китая выписали из больницы в Забайкалье

14.02.20 07:19

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Жена и дочь гражданина КНР, который был госпитализирован в Забайкалье с коронавирусом, выписаны из больницы, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

"Из краевой клинической инфекционной больницы выписаны жена и дочь гражданина КНР, который был успешно вылечен от коронавируса. Они находились под наблюдением медиков как контактные, однако результаты анализов подтвердили отсутствие коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце января гражданин Китая с подозрением на коронавирус был доставлен в инфекционную больницу в Чите.

Вместе с женой и дочкой он вернулся из Китая, где проводил отпуск. Первый анализ показал отсутствие заболевания, второй дал положительный результат.

В течение двух недель мужчина проходил лечение. 12 февраля его выписали домой.