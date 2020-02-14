Ученые опасаются за жизнь ларг, которых за деньги показывают туристам во Владивостоке

14.02.20 07:43

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Регулярный коммерческий экскурсионный маршрут по акватории Владивостока на катере проходит через лежбище ларг, беспокойство может навредить морским млекопитающим и привести к гибели их потомства, считает эксперт Дальневосточного морского заповедника.

"Вред от таких экскурсий к лежбищам ларги - максимальный. Зимой и взрослые особи становятся беззащитны, потому что заботятся о детенышах. Гибель бельков возможна без всякого сомнения. Такая "тирания" опасна для тюленей всех возрастов. Мне кажется вполне уместным обращение в природоохранную прокуратуру", - сообщил кандидат биологических наук, научный сотрудник Дальневосточного морского заповедника Игорь Катин, его комментарий приводится в фейсбуке заповедника в пятницу.

Он отмечает, что, прежде всего, опасность для животных представляет рев, который создает экскурсионный катер на воздушной подушке.

Речь идет об экскурсии к лежбищу ларг, которые обосновались в популярном туристическом месте Владивостока - маяке на Токаревской кошке. В феврале и марте у животных проходит период размножения. Во время стоянки у лежбища катер в течение 30 минут стоит с включенным двигателем. Билет на такую экскурсию стоит от 800 рублей до 1,2 тыс. рублей.

Надзорные ведомства пока не отреагировали на публикацию заповедника. В краевом Минприроды, Владивостокской природоохранной прокуратуре агентству ответили, что этим вопросом должны заниматься другие надзорные ведомства.

Ларга или дальневосточная нерпа - вид тюленей, который обитает в Тихом океане от Аляски до Японии. В России населяет дальневосточные моря от заливов Петра Великого и Посьета до Чукотского моря, включая Татарский пролив, Охотское море, северные и южные острова Курильской гряды, Берингово море, частично Командорские острова.