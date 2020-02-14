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14.02.20 08:00

Сахалинцам будут платить, чтобы они не отдавали недееспособных родственников в дома-интернаты

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Новые социальные выплаты вводятся в Сахалинской области в этом году для родственников недееспособных граждан, страдающих ментальными расстройствами и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пятницу в пресс-центре Сахалинской облдумы.

"Депутаты Сахалинской облдумы в окончательном втором чтении приняли поправки в региональный закон "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Сахалинской области". Они вводят новый вид социальной помощи, который составит двукратный минимальный размер минимальной оплаты труда с учетом применения районного коэффициента. Всего в 2020 году на эти выплаты из областного бюджета направят почти 44 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что опекун (родственник недееспособного гражданина) ежемесячно будет получать: на Курилах - 48,5 тыс. рублей, в Ногликах и Охе (север Сахалина) - 38,8 тыс. рублей, в остальных районах - 33,964 тыс. рублей.

Сотрудник пресс-службы пояснил, что, учитывая статистику прошлых лет, количество граждан, страдающих ментальными расстройствами и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в регионе растет.

"Родственники, ухаживающие за своими недееспособными близкими, зачастую вынужденные передавать их в дома-интернаты, объясняя свой поступок нехваткой денег. За таким человеком нужен уход, работать полный день при таких обстоятельствах не всегда получается, а постоянную сиделку оплачивать дорого. Новая социальная выплата, считают депутаты, будет существенной помощью таким семьям", - рассказал собеседник.

Он также добавил, что в Сахалинской области будут построены новые современные социальные учреждения семейного типа в Корсакове, Ногликах, Шахтерске. Новый корпус психоневрологического интерната появится в селе Кировском Тымовского района, в мае этого года в Южно-Сахалинске начнет работу новый областной дом ветеранов и инвалидов.

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