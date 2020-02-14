Сибирские ученые разработали новый штамм вируса гриппа В для изучения эффективности лекарств

14.02.20 08:04

© РИА Новости. Михаил Киреев

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ), Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) с коллегами из Бийска и Томска разработали адаптированный штамм вируса гриппа В, сообщает пресс-служба НГУ в пятницу.

Отмечается, что штамм В/Novosibirsk/40/2017-MA используется для моделирования гриппозной инфекции у экспериментальных мышей для оценки лечебной и профилактической эффективности противовирусных препаратов.

"С помощью штамма адаптированного вируса гриппа В получилось моделировать у экспериментальных животных нелетальную гриппозную инфекцию с выраженными клиническими признаками заболевания. Это показывает наиболее близкую картину патологии, схожую с той, что наблюдается при инфицировании вирусом гриппа В людей, и помогает проводить оценку лечебной и профилактической эффективности противовирусных препаратов in vivo и in vitro, а также изучать эффективность вакцин", - говорится в сообщении.

Вирус типа В (influenza B virus, FLUBV), по литературным данным, выделялся только от человека и тюленей. Инфекция, вызванная данным типом, может развить серьезное респираторное заболевание, особенно среди детей младшего школьного возраста (5-8 лет).